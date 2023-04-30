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ПСВ по пенальти обыграл «Аякс» и выиграл Кубок Нидерландов

ПСВ по пенальти обыграл «Аякс» и выиграл Кубок Нидерландов
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Сегодня, 30 апреля, в финальном матче Кубка Нидерландов встречались «Аякс» и ПСВ. Команды играли на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Деннисом Хиглером. Основное и дополнительное время закончились вничью – 1:1. В серии пенальти сильнее оказался ПСВ (3:2).

На 43-й минуте игры «Аякс» вышел вперёд благодаря автоголу защитника ПСВ Джеррэда Брэнтуэйта.

Во втором тайме ПСВ сумел сравнять счёт и перевести игру в дополнительное время: на 67-й минуте с передачи Чави Симонса отличился Торган Азар.

В овертайме команды не смогли забить, и игра перешла в серию пенальти.

В серии 11-метровых ударов точнее были футболисты ПСВ – 3:2. Команда завоевала свой 11-й Кубок страны.

Кубок Нидерландов. Финал
30 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
1 : 1
2 : 3
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1:0 Брэнтуэйт – 43'   1:1 Т. Азар – 67'
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