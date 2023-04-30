«Локомотив» — «Химки»: Игнатьев довёл счёт до разгромного на 73-й минуте

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» выигрывает со счётом 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте отличился вышедший на замену нападающий хозяев Иван Игнатьев.

В первом тайме, на 27-й минуте, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти. На 52-й минуте второй мяч «Локомотива» забил нападающий Артём Дзюба. Через восемь минут форвард гостей Александр Руденко отыграл один мяч. На 71-й минуте Дзюба оформил дубль.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).