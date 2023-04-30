У Юрана новая битва за выживание, а у Дзюбы — шанс прервать засуху. Онлайн тура РПЛ

Друзья, всем привет! 25-й тур РПЛ подходит к концу. Сегодня, 30 апреля, в нашем чемпионате пройдут три встречи.

Откроют игровой день «Оренбург» и «Пари НН». У команды Марцела Лички уже нет турнирных задач, а вот у Сергея Юрана ситуация обратная. После серии поражений «Нижний» победил «Крылья» в матче со скандальным судейством и продолжает вовсю бороться за выживание. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В 16:30 мск начнут играть «Сочи» и «Торпедо». Первые находятся примерно в том же положении, что и «Оренбург». А вот у «Торпедо» дела совсем плохи. Последние надежды на спасение от вылета были разрушены после поражения от «Химок». Теперь команда Пепа Клотета отстаёт от зоны стыков на восемь очков.

А вечером «Локомотив» примет «Химки». Для Артёма Дзюбы это шанс прервать голевую засуху — нападающий не забивает в РПЛ уже три матча. А команда Андрея Талалаева всё ещё надеется спастись от вылета. «Факел» неожиданно победил «Динамо», и теперь «Химкам» нужно тоже выигрывать, чтобы хотя бы сохранить отставание от Воронежа в одно очко. Начало — в 19:00 мск.

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами дня и показывать вам главные моменты. Оставайтесь с нами!