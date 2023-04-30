«Локомотив» разгромил «Химки» со счётом 5:1, Дзюба оформил дубль

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» одержал крупную победу со счётом 5:1.

На 27-й минуте полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук открыл счёт, реализовав пенальти. На 52-й минуте второй мяч «Локомотива» забил нападающий Артём Дзюба. Через восемь минут форвард гостей Александр Руденко отыграл один мяч. На 71-й минуте Дзюба оформил дубль. Через две минуты забитым мячом отметился нападающий железнодорожников Иван Игнатьев. На 76-й минуте окончательный счёт оформил форвард Вильсон Изидор — 5:1.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 25 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).