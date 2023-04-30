«Тоттенхэм» одержал лишь одну победу в последних семи матчах

В воскресенье, 30 апреля, «Тоттенхэм» в гостях уступил «Ливерпулю» (3:4) в игре 34-го тура чемпионата Англии. Таким образом, «шпоры» одержали лишь одну победу в последних семи матчах (три ничьи и три поражения). «Тоттенхэм» также проиграл в трёх из четырёх последних встречах.

На этом отрезке «шпоры» сумели обыграть только «Брайтон» со счётом 2:1. Это произошло в субботу, 8 апреля. В семи последних играх лондонской командой руководили три тренера – Антонио Конте, Кристиан Стеллини и Райан Мэйсон.

«Тоттенхэм» за последние полтора месяца сыграл вничью с «Саутгемптоном» (3:3), «Эвертоном» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2). Лондонская команда проигрывала «Борнмуту» (2:3) и «Ньюкаслу» (1:6).

В следующем матче «шпоры» дома примут «Кристал Пэлас» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч состоится в субботу, 6 мая. Начало игры в 17:00 мск.