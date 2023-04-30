Президент «Торпедо» Ярослав Савин обратился к болельщикам после поражения от «Сочи»
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин обратился к болельщикам клуба после поражения от «Сочи» (1:3) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Это был непростой матч в очень сложном для нашего клуба сезоне. Но ежедневно на протяжении последних двух месяцев футболисты клуба и тренерский штаб отдают много сил, чтобы выправить турнирное положение в, казалось бы, уже безнадёжной ситуации. В команде нет равнодушных людей, все понимают цели, которые стоят перед клубом, и готовы их добиваться.
В оставшихся матчах сезона сделаем всё от нас зависящее, чтобы отблагодарить наших болельщиков, которые поддерживают нас на трибунах и удалённо. Мы уверены, что все прикладываемые усилия принесут
свои плоды», — приводит слова Савина пресс-служба автозаводцев.
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