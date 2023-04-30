«Сочи» раскатал «Торпедо» в стиле «Барсы». С таким сопротивлением голы — одно загляденье

Ради сохранения «Торпедо» в РПЛ Пеп Клотет пошёл на крайние меры – «режет мясо»: отстранил от работы с основой защитников Кутепова и Журавлёва, а также полузащитника Нетфуллина. Было интересно, как жёсткий поступок испанца отразится на команде. Лучше не стало – в Сочи «Торпедо» потерпело четвёртое поражение в пяти матчах при новом тренере.

Игра для команды Клотета началась так, что торпедовские болельщики волей-неволей вспомнили о тройке отстранённых игроков. «Сочи» забил уже на седьмой минуте, прорвав опорную зону и центр обороны москвичей. Юсупов сыграл в стенку с Джорджевичем, влетел в штрафную Бабурина и выкатил мяч на Жоаозиньо. Получилось красиво – в стиле «Барсы». Возрастному Рязанцеву и двухметровому Савичу не хватило скорости и резкости, чтобы заблокировать передачи или удар. Кстати, испанский тренер «Торпедо» с грустью наблюдал за всем этим с трибуны «Фишта»: Клотет продолжает отбывать дисквалификацию за излишние эмоции в «Лужниках».

«Сочи» забил шикарный гол и вообще становится под руководством Дмитрия Хохлова более смелой и комбинационной командой. Это не значит, что более сильной по сравнению с коротким периодом Курбана Бердыева, тем не менее такой футбол, очевидно, больше нравится президенту клуба Борису Ротенбергу. По его словам, Бердыева и убрали из-за оборонительного стиля. Юсупову игра в атаку точно по душе. Хавбек мало того, что создал первый гол, ещё и отметился стопроцентной точностью передач в первом тайме (23 из 23).

При участии Юсупова «Сочи» заработал на 45-й минуте угловой, после которого хозяева забили второй гол. При подаче Кравцов с Рязанцевым обнимали друг друга, но молодой сочинец обхитрил опытного торпедовца. Кирилл сумел дотянуться до мяча раньше оппонента, подставив ногу, словно хоккеист клюшку. Игра в защите, конечно, не сильнейшее качество Рязанцева. «Торпедо» же до перерыва ни разу не пробило в створ и уступало по ударам – 1:7. Гости пытались использовать скорость Эркинова в быстрых атаках, однако правого хавбека подводил брак.

Во всех предыдущих матчах при Клотете «Торпедо» забивало, хотя до этого было худшей командой РПЛ по результативности, но в Сочи у чёрно-белых вообще ничего не получалось в атаке. Хуже того, на исходе часа матча москвичи потеряли Рязанцева – одного из немногих игроков в сегодняшнем составе, которые способны хорошо двигать мяч. Капитан получил травму и вынужден был попросить замену. Сочинцы, кстати, тоже лишились ценной фигуры из-за повреждения: Джорджевич не вышел на поле после перерыва. У набравшего приличную форму черногорца проблемы с задней поверхностью бедра.

«Сочи» контролировал игру, сделав ставку на быстрые ответные атаки. «Торпедо», даже увеличив процент владения мячом с 40% до 55%, не могло ни дойти, ни добежать до чужих ворот. Клотет бросил спасать матч 40-летнего Лебеденко и бразильца Жажа, который, по слухам, пропустил последние туры тоже по решению тренера – из-за проблем с дисциплиной. Но вскоре после появления новых форвардов «Торпедо» пропустило третий гол. «Сочи» здорово развернул атаку с левого фланга на правый, а Юсупов отдал свою вторую голевую передачу – на Заику.

Первый удар в створ «Торпедо» нанесло на 79-й минуте – и забило! Гол этот сделал за счёт индивидуальных действий центрхав Каймаков, который лишь во второй раз в 2023 году появился на поле в РПЛ. Игрок сборной Молдавии мощно приложился по мячу из-за штрафной – Цаллагов не заблокировал.

«Торпедо» бодро провело концовку, но на второй удар в створ не наиграло. Теперь команда Клотета отстаёт от 14-го места на восемь очков – шансов спастись от вылета почти нет. В последних пяти турах у чёрно-белых домашние матчи с «Ахматом», «Динамо», «Оренбургом» и два дерби с ЦСКА и «Локомотивом» на чужих полях.