Дзюба установил новый рекорд РПЛ, обойдя Кириченко, Лоськова и Семшова

Подмосковные «Химки» стали 31-й командой, ворота которой поразил нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в матче высшего дивизиона страны. Это новый рекорд чемпионата.
До этого Дзюба делил первое место сразу с тремя другими российскими нападающими: Дмитрием Кириченко, Дмитрием Лоськовым и Игорем Семшовым. Они успели забить 30 разным командам в рамках высшей лиги России.
Добавим, что чаще других Дзюба огорчал вратарей московского «Динамо» и «Краснодара» (по 14 голов). 12 раз он поражал ворота «Урала», 11 голов забил «Крыльям Советов»
Напомним, сегодня, 30 апреля, состоялся матч 25-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» на своём поле играл с «Химками». Встреча завершилась крупной победой железнодорожников (5:1). Нападающий «Локо» Артём Дзюба оформил дубль.
- 30 апреля 2023
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