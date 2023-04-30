Гнабри — единственный игрок в Бундеслиге, забивавший 10+ голов в последних семи сезонах

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома обыграла «Герту» (2:0). В составе мюнхенцев голом отметился Серж Гнабри. Таким образом, вингер «Баварии» — единственный игрок в Бундеслиге, забивавший 10+ голов в последних семи сезонах.
В матче с «Гертой» Серж Гнабри отличился на 69-й минуте игры с передачи Йозуа Киммиха. Этот мяч стал для немецкого вингера десятым в текущем сезоне чемпионата Германии. Гнабри стал единственным футболистом, забивавшим не менее десяти мячей в каждом из последних семи сезонов Бундеслиги.
До «Баварии» 27-летний футболист провёл по одному году в составе «Вердера» и «Хоффенхайма». Статистика забитых мячей игрока по сезонам выглядит следующим образом:
«Вердер» (2016/17) – 11 голов;
«Хоффенхайм» (2017/18) – 10 голов;
«Бавария» (2018/19) – 10 голов;
«Бавария» (2019/20) – 12 голов;
«Бавария» (2020/21) – 10 голов;
«Бавария» (2021/22) – 14 голов.
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