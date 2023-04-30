Зане может перейти в «Челси». Боссы клуба хотят заполучить немца в результате обмена

Лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» могут провести сделку по обмену футболистами. Боссы синих желают заполучить вингера Лероя Зане. Для этого клуб готов пожертвовать своим полузащитником Матео Ковачичем, сообщает Sport Witness.

По информации источника, главный тренер баварцев Томас Тухель очень хочет снова поработать с хорватским хавбеком «Челси». В то же время лондонцы хотели бы приобрести футболиста, который хорошо умеет обострять игру у чужих ворот.

Сообщется, что девушка немца будет рада возвращению в Англию. Зане выступал в АПЛ на протяжении четырёх сезонов (с 2016 по 2020 год), играя за «Манчестер Сити».

По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста — € 70 млн. Контракт вингера с мюнхенцами действует до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний атакующий игрок провёл в составе «Баварии» 39 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться 12 голами и восемью результативными передачами.