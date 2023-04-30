Лига Мартиники расследует два результата матчей, завершившихся со счетами 20:0 и 21:0

Два результата 22-го тура чемпионата Мартиники (региональная лига Франции) побудили оргкомитет лиги начать расследование по подозрению в договорном характере матчей. Под подозрение попали игры «Вокленуа» – «Ламантинуа» (20:0) и «Спиритэн» – «Ирондель» (21:0), которые состоялись в субботу, 29 апреля, сообщает L’Equipe.
«Футбольная лига Мартиники (ФЛМ) считает, что результаты дают достаточно оснований предположить, что между определёнными клубами могли иметь место договорённости или сговор», – гласит официальный пресс-релиз ФЛМ.
После 21 тура «Вокленуа» и «Спиритэн» лидируют в чемпионате, набрав по 68 очков. Игроки «Вокленуа» опережают конкурента только благодаря лучшей разнице мячей (+36 против +33). Если субботние результаты подтвердятся, положение команд останется прежним, но с разницей +56 против +54. На фоне возникшего скандала в ФЛМ также заявили о возможной смене регламента в части определения победителя при равенстве очков.
Похожий случай был в средиземноморской лиге Франции в прошлом сезоне. Тогда в договорном характере подозревали матч между «Арлем» (бывший «Арль-Авиньон») и «Септем» (22:1). После почти месяца расследования дисциплинарный комитет закрыл дело без дальнейших действий, не собрав достаточного количества улик.
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