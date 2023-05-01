Ушел из жизни бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Юрий Петров

В субботу, 29 апреля, в возрасте 48 лет умер бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Юрий Петров. Он скончался в Нидерландах. Об этом сообщила Газета.Ru.
Отмечается, что Петров умер в одном из хосписов. Точная причина смерти на данный момент не названа, но известно, что у спортсмена были проблемы с алкоголем.
Петров является воспитанником ШИСП «Днепр» из Днепропетровска. Начал профессиональную карьеру в 1991 году в возрасте 16 лет, став одним из самых молодых игроков за всю историю чемпионатов СССР. В 1992 году, проведя пять матчей в составе «Спартака», стал чемпионом России, а также выиграл Кубок страны. Следующие два года он провёл в московском «Локомотиве». Петров также играл за нидерландские «Валвейк», «Твенте», «АДО Ден Хааг» и «Волендам». В чемпионате Нидерландов футболист выигрывал бронзовые медали в составе «Твенте» (1997).
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