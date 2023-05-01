Галактионов: Лантратов выполняет основополагающую роль в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре голкипера Ильи Лантратова после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:1). Встреча состоялась вчера, 30 апреля.
«Илья Лантратов играет решающую роль не только в сегодняшнем матче, но и практически во всех играх. Со сборов и с первого тура в Ростове он показывает и доказывает, что сегодня он — основополагающий футболист, который даёт команде уверенность. Это самое главное. Степень надёжности вратаря определяют именно вот эти моменты, когда голкипер выручает.
Остальные нюансы, о которых мы можем говорить — например, кто лучше играет ногами и другие — это всё вопрос определённых требований. Сегодня Илья выполняет основополагающую роль в команде. Думаю, это понятно для всех», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
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