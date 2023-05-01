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Кейн стал вторым игроком в истории АПЛ, сумевшим забить 25+ голов в четырёх сезонах

Кейн стал вторым игроком в истории АПЛ, сумевшим забить 25+ голов в четырёх сезонах
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В матче 34-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (4:3) забитым голом отметился Гарри Кейн. Для форварда гол стал 25-м в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Таким образом, нападающий стал вторым игроком в истории АПЛ, сумевшим забить 25 и более голов в четырёх сезонах. До Кейна подобных результатов добивался только бывший форвард «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер.

Форвард «Тоттенхэма» отличился на 39-й минуте выездного матча с «Ливерпулем», замкнув передачу Ивана Перишича. Этот гол не помог его команде добыть очки в противостоянии на «Энфилде».

Кейн забивал 25 и более мячей в чемпионате Англии в трёх сезонах подряд: в 2015/16 (25), 2016/17 (29) и 2017/18 (30).

Ранее сообщалось, что в предстоящее трансферное окно английский форвард «шпор» может сменить клубную прописку.

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