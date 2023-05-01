Кейн сравнялся с Руни по голам в АПЛ. Больше забивал только Ширер

В матче 34-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (4:3) забитым голом отметился Гарри Кейн. Благодаря этому нападающий сравнялся по голам в АПЛ с бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни и вышел на второе место по данному показателю (у обоих форвардов по 208 мячей). Больше них в чемпионате Англии забивал только бывший нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер (260 мячей).

Форвард «Тоттенхэма» отличился на 40й минуте выездного матча с «Ливерпулем», замкнув передачу Ивана Перишича. Этот гол не помог его команде добыть очки в противостоянии на «Энфилде».

Всего в текущем сезоне на счету Кейна 45 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отличился 27 мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно английский форвард «шпор» может сменить клубную прописку.