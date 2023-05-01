Юрген Клопп получил травму, празднуя победный гол «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил травму, когда праздновал победный гол своей команды на последней минуте. Напомним, встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3. «Ливерпуль» забил победный гол на 94-й минуте.
«Я не уверен, что это подколенное сухожилие. Это может быть и приводящая мышца. Это болезненно», — приводит слова Клоппа BBC.
На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 56 очков. «Тоттенхэм», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 54 очка.
В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом», а «Тоттенхэм» сыграет с «Кристал Пэлас». Матчи пройдут 3 и 6 мая соответственно.
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