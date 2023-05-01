Дмитрий Хохлов прокомментировал свою первую победу у руля «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о победе над «Торпедо» в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 3:1.
«Поздравляю всех болельщиков с долгожданной победой. Думаю, что комментировать и разбирать такую игру не стоит. Нам очень важно было сегодня выиграть и прекратить серию из неудачных игр, чего мы и добились», – приводит слова Хохлова пресс-служба «Сочи».
На седьмой минуте нападающий Жоаозиньо вывел «Сочи» вперёд. На 45-й минуте Кирилл Кравцов с передачи Жоаозиньо удвоил преимущество хозяев. На 74-й минуте вышедший на замену Кирилл Заика сделал счёт разгромным. На 79-й минуте полузащитник «Торпедо» Михаил Каймаков отквитал один гол.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка в 25 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. В активе команды 13 очков.
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