Агент Клюев: Новосельцева год назад звал «ЧФР Клуж», но он отказался из-за политики

Александр Клюев, являющийся агентом российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о защитнике Иване Новосельцеве, недавно завершившем карьеру.
«Иван Новосельцев закончил карьеру, но мы до сих пор в контакте. У Ивана не было тех предложений, которые он бы хотел рассмотреть. Поэтому и закончил. У него год назад было предложение от «ЧФР Клуж». Но он отказался, по большей части из-за политической ситуации», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В последний раз Новосельцев выступал в футболке тульского «Арсенала» 12 марта 2022 года, когда в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги вышел на поле в игре с московским «Динамо» (1:4). После этого он выступал в медийной лиге. В составе национальной команды Новосельцев дебютировал 31 марта 2015 года в игре с Казахстаном, которая завершилась вничью — 0:0.
Полностью интервью с Александром Клюевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 1 мая 2023
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