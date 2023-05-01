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Нагорных: на 99,9% уверен, что «Локомотив» будет подписывать только российских игроков

Нагорных: на 99,9% уверен, что «Локомотив» будет подписывать только российских игроков
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных выразил уверенность, что клуб в летнее трансферное окно будет подписывать исключительно российских футболистов, а также отметил, что все усиления будут точечными.

«Локомотив» живёт в рамках утверждённого годового бюджета. Мы будем очень внимательно и точечно подходить к возможным усилениям. Думаю, для наших болельщиков и футбольных специалистов не являются открытием те позиции, которые нам нужно усилить. Усиление будет точечным. На 99,9% уверен, что это будут только российские игроки», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Ранее Нагорных подчеркнул, что по текущему вектору развития клуба предпочтение будет отдаваться именно молодым российским футболистам.

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