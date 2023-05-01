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Нагорных: «Локомотив» намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых россиян

Нагорных: «Локомотив» намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых россиян
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков.

«Локомотив» намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков. Давайте проанализируем их перечень. Вы с первого раза выйдете на те фамилии, которые назвали. Но только этими фамилиями наш интерес не ограничивается. Ещё раз скажу, что мы хотим видеть в составе лучших молодых российских игроков, мы хотим их развивать для «Локомотива», для сборной России», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

В зимнее трансферное окно «Локомотив» подписал Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.

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