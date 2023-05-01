Романцев: ретроматч в Волгограде ценен общением. Сашу Мостового я уже семь лет не видел!

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что ретроматч в Волгограде ценен общением. Специалист заявил, что не видел экс-полузащитника Александра Мостового уже семь лет.
«Для нас это мероприятие значит, что мы можем почтить память, отдать дань уважения выжившим, это также способ общаться с людьми, с которыми очень редко встречаемся после того, как закончили работать вместе. Сашу Мостового уже лет семь не видел! С Димой Парфёновым тоже общаемся, но тоже: «Здравствуй и до свидания». Работа такая, что не бей лежачего. С Дасаевым часто общаемся. Однозначно приятная встреча. Такое мероприятие ценно общением с друзьями!
Результат сегодня вообще ни на каком плане не стоит. Сегодня однозначно хочется получить удовольствие. Надеюсь, и голы будут. Футбол красив голами. Банальность, но так и есть. Хотя и говорят «боевая ничья», но 0:0 — это плохая игра. Лучше 3:3», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 1 мая 2023
-
13:04
-
12:54
-
12:52
-
12:40
-
12:37
-
12:30
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:15
-
12:00
-
11:48
-
11:41
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:24
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:30
-
10:15
-
10:12
-
10:07
-
09:59
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:00
-
09:00