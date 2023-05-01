Романцев: ретроматч в Волгограде ценен общением. Сашу Мостового я уже семь лет не видел!

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что ретроматч в Волгограде ценен общением. Специалист заявил, что не видел экс-полузащитника Александра Мостового уже семь лет.

«Для нас это мероприятие значит, что мы можем почтить память, отдать дань уважения выжившим, это также способ общаться с людьми, с которыми очень редко встречаемся после того, как закончили работать вместе. Сашу Мостового уже лет семь не видел! С Димой Парфёновым тоже общаемся, но тоже: «Здравствуй и до свидания». Работа такая, что не бей лежачего. С Дасаевым часто общаемся. Однозначно приятная встреча. Такое мероприятие ценно общением с друзьями!

Результат сегодня вообще ни на каком плане не стоит. Сегодня однозначно хочется получить удовольствие. Надеюсь, и голы будут. Футбол красив голами. Банальность, но так и есть. Хотя и говорят «боевая ничья», но 0:0 — это плохая игра. Лучше 3:3», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.