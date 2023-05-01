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Шалимов: «Ростов» победил бы «Спартак», если бы не решение судьи. Он повлиял на исход игры

Шалимов: «Ростов» победил бы «Спартак», если бы не решение судьи. Он повлиял на исход игры
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Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил выступление московского «Спартака» и «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ (1:1), заявив, что решения главного арбитра встречи Кирилла Левникова в концовке игры повлияли на её исход. Специалист считает, что, если бы судья свистнул фол, ростовчане праздновали бы победу.

«Спартак» играл так, что не было понятно, за счёт чего можно завязать игру. Не получалась игра в атаке, не проходил прессинг, хотя игра «Ростова» достаточно рискованная. А в итоге после гола Селявы все кончилось так, как уже было этой весной, — выходят высокие, большие форварды и пошла тактика гладиатора: грузят в штрафную и топчут. Это приносит много очков весной, но вечно продолжаться не может.

А по спорным эпизодам в конце игры, по которым вскипел Карпин, скажу так — это фолы, и решения арбитра повлияли на исход матча. Потому что, свистни Левников фол, «Ростов» удержал бы победу. Когда Виктор Онопко идёт выяснять отношения с арбитром, это многое значит», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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