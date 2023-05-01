Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: меня крайне возмущает низкий уровень судейства в российском чемпионате

Руслан Нигматуллин: меня крайне возмущает низкий уровень судейства в российском чемпионате
Комментарии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил крайнее возмущение уровнем судейства в российском чемпионате. Экс-футболист заявил, что хочет видеть честную и спортивную борьбу, в которой фигура судьи будет незаметной.

«Обидно терять очки на последних минутах, победу. Я не хочу лишний раз говорить о судействе, но меня крайне возмущает низкий уровень судейства в российском чемпионате. Ни один тур, матч не проходит без разбирательств и скандалов. Не знаю, есть ли ещё такие чемпионаты, но у нас это практически стало нормой. Даже не знаю, где находить решение. Хочется честной и спортивной борьбы, матчей, где фигура судьи будет незаметна», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Шалимов: «Ростов» победил бы «Спартак», если бы не решение судьи. Он повлиял на исход игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023