Виктор Онопко: посещение Мамаева кургана помогает переосмыслить многие вещи в жизни

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о посещении Мамаева кургана в Волгограде в составе делегации из участников ретроматча между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком». Специалист отметил, что такие вещи за душу берут.
«Это мероприятие — историческое событие для нашей страны. Для меня большая честь участвовать в таком матче, почтить память великого сражения. Это длилось больше полугода, но мы победили, самое главное в этом! Посещение Мамаева кургана? Очень за душу берёт. Сразу же понимаешь масштабы ситуации. Такие моменты помогают переосмыслить многие вещи в нашей жизни», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч «Динамо» Сталинград — «Спартак» пройдёт сегодня, 1 мая. Начало — в 20:00 мск.
- 1 мая 2023
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