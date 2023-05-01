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Виктор Онопко: посещение Мамаева кургана помогает переосмыслить многие вещи в жизни

Виктор Онопко: посещение Мамаева кургана помогает переосмыслить многие вещи в жизни
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Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о посещении Мамаева кургана в Волгограде в составе делегации из участников ретроматча между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком». Специалист отметил, что такие вещи за душу берут.

«Это мероприятие — историческое событие для нашей страны. Для меня большая честь участвовать в таком матче, почтить память великого сражения. Это длилось больше полугода, но мы победили, самое главное в этом! Посещение Мамаева кургана? Очень за душу берёт. Сразу же понимаешь масштабы ситуации. Такие моменты помогают переосмыслить многие вещи в нашей жизни», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Динамо» Сталинград — «Спартак» пройдёт сегодня, 1 мая. Начало — в 20:00 мск.

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