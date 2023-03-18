Онопко: заходит Ельцин, а я босиком, даже в душ не сходил

Бывший капитан «Спартака» Виктор Онопко вспомнил обстоятельства матча с «Фейеноордом» в 1993 году, после которого красно-белые вышли в полуфинал Кубка кубков. Красно-белые прошли нидерландский клуб по сумме двух матчей — 4:1.

«По прошествии 30 лет многие подробности стёрлись из памяти. Помню, что играли на «Торпедо», с большим преимуществом. Перед матчем объявили, что на стадионе присутствует Ельцин. Он любил футбол, на сборную приезжал в «Лужники». После «Фейеноорда» в раздевалку зашла делегация: Ельцин, Тарпищев, ещё какие-то люди в цивильном. А я босиком, даже в душ не сходил, не переоделся. Ещё и в такой позе получился на фото, как балерун (смеётся). Такое внимание было неожиданно и приятно. Тарпищев много внимания футболу уделял: премиальные для сборной находил, часы дарил, машины — «Лады». У нас со времён Союза практически все политические деятели интересовались футболом, кто в большей, кто в меньшей степени. Встречались настоящие фанаты. Лужкова вспомните, мэра Москвы. Раз или два в неделю в футбол в обязательном порядке в «Лужниках» бегал. Я против него по ветеранам играл в спартаковском манеже.

А с Ельциным у меня была ещё одна встреча. В 1995 году он мне вручал награду в Кремле (Орден почёта. — Прим. «Чемпионата»). Когда недавно «Ростов» играл в Екатеринбурге, наши тренеры, испанцы, пошли в музей Ельцина, сфотографировались на фоне монумента, картины. Я потом показал им своё фото из Кремля — сильно удивились», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ровно 30 лет назад «Спартак» вышел в полуфинал Кубка кубков. В 1/2 финала красно-белые проиграли бельгийскому «Антверпену» по сумме двух матчей — 2:3.