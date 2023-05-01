Горецка: СМИ полностью уничтожают футболистов. Мы должны отвечать на критику на поле

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка резко высказался о влиянии СМИ на игроков, заявив, что они «уничтожают» футболистов. Хавбек отметил, что мюнхенцы будут отвечать на критику на поле.

«В целом, сейчас вокруг команды много шума. СМИ полностью уничтожают футболистов. Это нам совершенно не помогает. Но сейчас нам приходится со многим мириться. Но, если честно, не имеет значения, правильно это или нет. Мы давно играем и знаем, что это часть футбола. Мы должны отвечать на всё своей игрой на поле. Я думаю, что некоторые игроки подверглись большой критике за последние несколько недель. Мы ответим на поле. Остальное не поможет», — приводит слова Горецки Sport1.

27-летний Горецка забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 37 сыгранных матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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