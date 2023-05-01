Дасаев: если Россия залезет в Азию, то уже не вылезет и в Европу больше не попадёт

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев выступил против возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), заявив, что если в РФС примут решение покинуть УЕФА, то в Европу уже не вернуться.

«Европу надо ждать. Если мы залезем в Азию, то оттуда не вылезем и обратно в Европу больше не попадём», — приводит слова Дасаева Sport24.

Россия отстранена от участия в официальных международных матчах по решению УЕФА и ФИФА. В РФС в конце декабря 2022 года создали специальную группу для изучения вопроса потенциального перехода в АФК. Сборная России отказалась от участия в товарищеском турнире в Азии, который пройдёт в начале лета 2023 года. Причиной решения РФС стали тяжёлые климатические условия.