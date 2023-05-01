Дасаев: «Зенит» — окончательно чемпион, для «Спартака» серебро — хороший результат

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев заявил, что санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом России в текущем сезоне, а также выразил уверенность, что серебро — хороший результат для красно-белых.
«Зенит» — окончательно чемпион и фаворит этого сезона. Что случилось со «Спартаком»? Не знаю. У каждой команды бывает спад, и в «Спартаке» он тоже есть, но сейчас всё потихоньку исправляется. Думаю, красно-белые могут бороться за второе место. Серебро — хороший результат.
Что делать с Абаскалем? Пусть решает начальство и руководство «Спартака», — приводит слова Дасаева Sport24.
После 25 сыгранных матчей «Спартак» занимает третье место в РПЛ с 49 набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 12 очков.
- 1 мая 2023
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