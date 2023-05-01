Мостовой: Дзюба — инопланетянин? Инопланетянин — Месси, в российском футболе такого нет

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не считает нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбу инопланетянином, заявив, что единственный футболист, достойный такого сравнения — форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси. Экс-хавбек также отметил, что в российском футболе нет инопланетян в принципе.

«Баринов сказал, что Дзюба — инопланетянин? Инопланетянин — это Месси, а в российском футболе такого нет.

Кто-то из нашего поколения? А мы уже не играем лет 15. Если отмотать время, то я бы кое-кого назвал из старого поколения. Кого? Давайте создадим интригу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Дзюба признался, что верит в инопланетян.