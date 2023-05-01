Наир Тикнизян рассказал, почему повторяет празднование Дзюбы после голов

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему повторяет празднования нападающего Артёма Дзюбы после голов. Футболист отшутился, что теперь он так будет делать всегда, а форвард также будет повторять празднования армянина после его забитых мячей.

«Почему я всегда повторяю празднование Дзюбы? Я сказал ему, что это теперь моё празднование. Мы договорились, что я теперь так всегда буду делать, и он тоже, если я буду забивать. Правда, я только один забил, но сейчас догоню, ха-ха», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На счету 23-летнего Тикнизяна два забитых мяча и пять результативных передач в 32 сыгранных матчах во всех турнирах текущего сезона.