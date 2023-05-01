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Наир Тикнизян рассказал, почему повторяет празднование Дзюбы после голов

Наир Тикнизян рассказал, почему повторяет празднование Дзюбы после голов
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему повторяет празднования нападающего Артёма Дзюбы после голов. Футболист отшутился, что теперь он так будет делать всегда, а форвард также будет повторять празднования армянина после его забитых мячей.

«Почему я всегда повторяю празднование Дзюбы? Я сказал ему, что это теперь моё празднование. Мы договорились, что я теперь так всегда буду делать, и он тоже, если я буду забивать. Правда, я только один забил, но сейчас догоню, ха-ха», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На счету 23-летнего Тикнизяна два забитых мяча и пять результативных передач в 32 сыгранных матчах во всех турнирах текущего сезона.

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