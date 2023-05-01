«Информация про отказ Саши от «Боруссии» — бред полный». Всё о будущем Головина

Большое интервью с агентом Александром Клюевым. Здесь не только о Головине, но и о Комличенко, Сутормине, Мирзове и других его клиентах.

Александр Клюев ― один из главных агентов российского футбола. Работая вместе с Олегом Артёмовым, Клюев ведёт дела многих знаковых российских игроков: Николая Комличенко, Резиуана Мирзова, Артёма Карпукаса, Наира Тикнизяна, Станислава Магкеева и многих других. Ещё одним в этой компании является Александр Головин.

Мы встретились с Клюевым и подробно обсудили карьеру Александра, причины его прогресса, как и почему игрок в своё время выбрал «Монако», а также как дела у остальных клиентов Клюева.

Как Головин изменился за пять лет в «Монако»

― Почему Головин в этом сезоне так хорош?

― Я не могу сказать, что Саша расцвёл именно в этом сезоне и при этом тренере. Голова никогда в «Монако» не падал ниже определённого уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Филиппе Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни. Он уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новичкам. Кстати, отлично ладит с немцами: с Нюбелем, Фолландом ― он вообще его близкий друг. С Бен-Йеддером тоже очень тёплые отношения.

― Клеман говорил, что, когда он пришёл в клуб, Головин был не в форме, но оставался классным игроком. Что тренер изменил в подходе к Александру?

― Там была плотная работа, плюс Саша сам дополнительно занимался, оставался после тренировок. Чуть изменились позиция и задачи.

― Как за пять лет в «Монако» изменился Головин?

― Ментально повзрослел. Это же было испытанием для него, потому что Сашке всегда непросто давались переезды. Плюс переход в «Монако» был непростым выбором, был ряд серьёзных предложений. Мы разбирали каждый вариант по крупицам. Опытные ребята в лице Широкова, Самедова, братьев Березуцких и Акинфеева давали советы. Саша к ним хорошо относится и прислушивается. Понятно, что Леонид Викторович Слуцкий тоже участвовал. За эти пять лет Головин привык к европейской жизни, хотя период адаптации был непростой. Но спасибо нашему общему другу Игорю, который живёт в Монако и помогает Сашке во всём.

― Ещё и тренеры менялись.

― Да, за пять лет ― шесть тренеров. Такого опыта у Саши не было. Плюс в первый же его сезон «Монако» мог вылететь, Головин в решающей игре тогда забил и отдал. Получилось, что приходили за одним, а сразу же получили такую неприятную ситуацию. Сашка стал раскованнее. Для него футбол ― наркотик, он хочет играть в каждом матче, ставит максимальные цели.

Александр Головин Фото: Getty Images

Как Головин выбирал клуб в 2018-м: предложение «Ювентуса» и звонок Абрамовича

― Ты затронул тему выбора клуба в 2018 году. Давай вспомним подробно, как всё было.

― Было три конкретных предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус». Все три были готовы заключить сделку, всё зависело только от выбора Саши. Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Романом Абрамовичем.

― Почему в итоге «Монако»?

― Период адаптации там прошёл короче. Многие ребята, которых я перечислил ранее, говорили: «Сань, ты можешь заиграть и в «Челси», и в «Ювентусе», но лучше начать с «Монако», потому что там будет попроще». Всё-таки в той же Англии бытовых вопросов было бы больше. Надо было сразу с хорошим английским ехать. Это сейчас Саша говорит и на английском, и на французском, а тогда было всё не так хорошо.

Александр Головин на презентации в «Монако» Фото: asmonaco.com

― В «Монако» Головина преследуют травмы. В них есть элемент хроничности?

― Это так преподносят, но на деле ― конечно, нет. Первую травму в «Монако» он получил просто в стыке на тренировке. Потом было мышечное повреждение, после которого из-за большого желания играть он вышел на поле раньше времени, произошёл рецидив. Сейчас он стал больше внимания уделять восстановлению, но ничего хронического в его повреждениях нет.

― С каким лицом ты читал слова Лахтера, что Головин в Европе никому не нужен, а у него самого игромания?

― Я уже начитался этих глупостей. О Деннисе ничего не было слышно, а здесь ― бах, он написал хренотень, о нём заговорили. Мы с Сашей просто посмеялись. От Лахтера было много чуши: и про Лёшу Миранчука, и про остальных. Что касается игромании, это тоже бред. У всех есть хобби, у Саши ― оно вот такое, но у нас 70% футболистов РПЛ играют в компьютер. Голова ― очень умный парень. Он знает, когда и что он может себе позволить. Для него важнее футбола только его семья. Нет такого, что он сидит за компьютером до четырёх утра. Саша нигде не тусуется, за всё это время его не видели ни в каких клубах. Он живёт в Монако совершенно спокойно со своей девушкой.

― За пять лет в «Монако» когда у него был самый тяжёлый период? Когда он жаловался? Когда было тяжелее всего?

― Когда пошла смена тренеров: Анри, Морено… Жардим давал Саше свободу, а Анри не убил в себе игрока, когда стал тренером, не нашёл подход к команде. При Морено были жёсткие тактические рамки, игра не ладилась, хотя и с ним потом стало лучше. Но каждый тренер, кроме Анри, говорил Головину, что с радостью поработает с ним в будущем.

― А Анри?

― А Анри просто ушёл, ха-ха.

― Я слышал, что Фабрегас высокого мнения о Головине.

― Да, очень. Саша с Сеском до сих пор очень близко общаются, списываются. Фабрегас уже давно не в «Монако», но до сих пор даёт Головину советы: «Вот здесь ты сыграл хорошо, но в этом тебе надо добавить». Они очень тепло контачат, это кайф. Саша многому научился у него, Фабрегас постоянно говорил ему больше открываться между линий. Понятно, что Сеск в «Монако» был уже в возрасте, но всё равно было видно, какого уровня это футболист.

Сеск Фабрегас и Александр Головин Фото: asmonaco.com

Предложение из «Ньюкасла», интерес «Боруссии»

― В России многие мечтают и хотят, чтобы Головин ушёл в клуб уровнем выше «Монако» и в чемпионат уровнем выше Франции. Ты не боишься, что скоро станет поздно для такого трансфера?

― Не боюсь. Мы спокойно относимся к этому. Саша доказывает свой уровень на каждой тренировке и игре. Есть интерес и предложения, но есть руководство. Как другие клубы договариваются с «Монако», мы не знаем. Когда мы будем знать, что клубы договорились, то дальше решать будем уже мы.

― Ты говорил, что «Ньюкасл» в самом начале 2022 года хотел купить Головина.

― Да, был серьёзный интерес. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учётом прихода серьёзных инвесторов ― это интересная перспектива. Плюс в разный период почву прощупывали «Вест Хэм», «Эвертон», но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист. У него нет никакой звёздной болезни, но есть желание играть на максимуме.

― Последний инсайд про Головина, который был в СМИ ― Саша зимой сам отказался от перехода в дортмундскую «Боруссию», хотя клубы договорились. Сколько в этом правды?

― Ноль, бред полный. Интерес от Дортмунда был, но я не знаю, как проходили переговоры между клубами. Кстати, «Боруссии» Головин-то давно нравится. Их главный скаут приезжал его смотреть ещё на матч ЦСКА ― «Спартак» в августе 2017 года. Он отсматривал Сашку и Промеса. Головин ему понравился, а Квинси – нет. Ещё тогда визитками обменялись. «Боруссия» тогда по Голове полный набор данных собирала, вплоть до того, что им казалось, что он часто предъявляет на поле судьям и партнёрам.

― Где потолок Головина?

― Мне очень тяжело сказать, но мне кажется, что сейчас он не на пике возможностей. Ему ещё есть в чём добавлять.

― Но цель поиграть в клубе выше уровнем, чем «Монако», имеется?

― Есть цель и желание. Саша к этому стремится, но сейчас добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе, этот фактор тоже нельзя отрицать. Хотя в «Монако» к Головину отношение великолепное. Загадывать что-то ― бред, живём сегодняшним днём. Мы счастливы играть в «Монако», хотим достигать с этой командой максимальных целей, реализовывать себя.

― Ты можешь себе представить, что Головин проведёт всю карьеру в «Монако»?

― Думаю, это не самый плохой вариант. (Улыбается.)

Александр Головин (справа) Фото: asmonaco.com

― Пару лет назад ты говорил, что Головин и близко не рассматривает для себя возможность возвращения в РПЛ. Сколько лет ещё так будет?

― Сколько максимально будет возможность играть в Европе, мы будем играть там. Леонид Слуцкий нам в этом поможет, ха-ха.

― «Зенит» пытался купить Головина у «Монако»?

― В переговоры мы точно с ними не вступали. Я знаю, что «Спартак» хотел Головина, когда он был в ЦСКА. Его и Марио Фернандеса.

Трансфер Комличенко в ЦСКА, Мирзов мог уехать в Турцию

― Твой клиент Николай Комличенко ― один из главных героев нынешнего сезона РПЛ. Много внимания к тому, сколько он зарабатывает пенальти. Андрей Талалаев на него даже за это наехал.

― Я хорошо отношусь к Андрею Викторовичу, видимо, он очень переживает за Колю. Я только так могу объяснить его слова. Но я положительно отношусь к тому, что на Комличенко столько назначают пенальти. Значит, он хорошо играет и делает свою работу. У нас же есть VAR.

― Комличенко же в своё время был в шаге от перехода в ЦСКА?

― Да, было такое. Это мой самый обидный сорвавшийся трансфер. Мы вели переговоры, когда Коля играл в Чехии. Переход сорвался в последний момент, хотя Комличенко уже был готов вылетать в Москву.

― Почему?

― Виктор Михайлович Гончаренко не одобрил сделку.

― В Европе во время выступления в Чехии были варианты?

― Были переговоры с «Фортуной», но что-то не сложилось. Там общение вёл наш зарубежный партнёр.

― Ещё один твой клиент ― Резиуан Мирзов. Есть ощущение, что это его последний сезон в «Химках».

― Возможно, ведь у него контракт заканчивается летом. Обсуждать какое-то продление рано, ведь непонятно, где будут «Химки». Резиуан ― креативный футболист, в России таких мало.

― Он правда мог перейти в Турцию?

― Да, летом было конкретное предложение из «Сивасспора». По ряду нюансов не сложилось, но Мирзову этот вариант был интересен. В итоге туда уехал Н'Жье из «Динамо».

― Оглядываясь назад, ты не считаешь переход Мирзова в «Спартак» ошибкой?

― Нет. Это большой клуб, куда Резиуана позвал тренер, который на него рассчитывал. Почему не получилось ― это другой вопрос. Но ты же понимаешь, что такое «Спартак». У клуба большая армия болельщиков, на игроков большое давление. Причём я не могу сказать, что не получилось. Просто не было времени и доверия. В «Спартаке» либо ты сразу даёшь результат и тебя боготворят, либо… У Мирзова была скомкана предсезонная подготовка, он набирал форму, а когда набрал ― Олега Кононова убрали.

Резиуан Мирзов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Тикнизян в сборной Армении, будущее Магкеева и Карпукаса

― Как ты воспринял решение Тикнизяна играть за сборную Армении?

― Оно было непростым. Мы с ним долго его оттягивали. Но когда пришло время сделать шаг вперёд, мы его сделали.

― Ещё год назад ты говорил, что Наир хочет играть за Россию. Что изменилось?

― Желание Тикнизяна играть на европейской арене, у сборной Армении сейчас сильная отборочная группа, есть где проявить себя. Нобель нам тоже помог в этом переходе (улыбается). Я поддержал решение Наира, он уже дебютировал в матче с Турцией, неплохо себя проявил.

― Тикнизян продолжает работу с психологом?

― Да, у нас ряд игроков её выполняют. Кто-то переживает всё в себе, кто-то ― эмоциональный, как Наир. Тикнизян ― очень добрый и открытый парень, многие пользуются этим, к сожалению. Мы много с ним общаемся на этот счёт.

― Что ты ему сказал после его разговора с болельщиком на повышенных тонах после одного из матчей «Локомотива»?

― Чтобы в следующий раз чуть подольше посидел в раздевалочке: «Ты выходишь на эмоциях, ты расстроен, фанаты злые, а тебя спровоцировали». В таких случаях надо смотреть, как делают опытные прожжённые ребята.

― На Тикнизяна первое время давил ценник, за который «Локо» купил его у ЦСКА (€ 5 млн. ― Прим. «Чемпионата»)?

― Вряд ли. Как клубы договариваются, нам всё равно. Давил период адаптации, плюс тренеры менялись: был Марко Николич, потом пришли немцы, весь клуб лихорадило. Сейчас Михаил Галактионов всё стабилизировал.

Наир Тикнизян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Почему Наир вообще решился на уход из ЦСКА?

― «Локомотив» был настойчив, Николич его хотел. Плюс сыграл фактор Олича. Ивица хорошо относился к Наиру. Хорват в первый раз отговорил Наира уходить, а потом его убрали ― и трансфер всё-таки случился.

― Твой клиент Иван Новосельцев закончил карьеру. Вы до сих пор на связи? Почему он закончил?

― Да, в контакте. У Ивана не было тех предложений, которые он бы хотел рассмотреть. Поэтому и закончил.

― Правда, что Новосельцев отказался от предложения «ЧФР Клуж»?

― Да.

― Почему?

― По большей части ― из-за политической ситуации.

― Тебе не кажется, что Новосельцев не реализовал себя полностью? Начинал-то резво.

― Он провёл хорошую карьеру.

Иван Новосельцев Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

― Переход в «Зенит» ― не ошибка?

― Слушай, Иван играл в «Ростове», футболист всегда ставит цель перейти в большой клуб. Ваню лично хотел Луческу, Новосельцев пошёл бороться за титулы. Он пришёл в последний день летнего трансферного окна, в «Зените» тогда тоже не было всё так чётко, как сейчас. Тогда пришла группа игроков, которым нужно было сыграться.

― Чем Новосельцев планирует заниматься после футбола?

― Мыслей и идей достаточно. Может, совместно их реализуем.

― Тренерство?

― Он парень вдумчивый, креативный. Думаю, у него может получиться.

― Твоего клиента ― Карпукаса ― отмечают многие, называют одним из открытий последних сезонов. Он интересен кому-то в Европе?

― Намётки есть, определённая работа по этому поводу проводится, Артём об этом знает. Сейчас он рад играть за «Локомотив», прикладывает максимальные усилия, чтобы поднять свой уровень и уровень команды. Карпукас ― трудоголик, при должном подходе он может вырасти в очень сильного игрока.

― Магкеева как-то хотел «Марсель». Что там было?

― После игры в Лиге Европы с «Марселем» нам сообщили, что Стас понравился тогдашнему тренеру французов Хорхе Сампаоли, что он будет следить за ним. Я не знаю, можно ли было сделать этот трансфер, но интерес был, а потом Стас порвал «кресты».

― Что дальше? У Магкеева через год заканчивается контракт с «Локо».

― Нам всё нравится в «Локомотиве», Стас очень любит этот клуб, играет и отдаётся ему полностью. Ждём от «Локо» предложений и мыслей по новому контракту. Мы открыты.

― Алексей Сутормин продлил соглашение с «Зенитом», но почти не играет. Много пишут про интерес «Динамо» и ЦСКА. Что из этого правда?

― Интерес «Динамо» был ещё при Сандро Шварце, предложения от других команд тоже были. Пока мы в «Зените», а потом посмотрим.

Самая необычная просьба от своего игрока и совет, как стать хорошим агентом

― У тебя много топовых футболистов, пусть ты и не в одиночку ведёшь их дела. Как выглядит день серьёзного агента в российском футболе?

― Всегда по-разному. Понятно, что это встречи с ребятами почти каждый день: у кого-то с девушками, у кого-то с семьями, у кого-то с родителями. Ребята просят решить какие-то бытовые моменты. Ну и, очевидно, я постоянно на телефоне.

― Какую самую необычную просьбу ты получал от игрока?

― Футболист был на зимних сборах, а у его девушки был день рождения. Парень попросил меня забрать подарок и отвезти его девушке. Приходится и такое делать (улыбается).

― На себя-то время остаётся?

― Я люблю свою работу, привык. Да, семья, конечно, немного бухтит, но ничего страшного.

― У тебя есть трансфер мечты?

― Я с детства болею за «Барселону», поэтому хочется однажды сделать трансфер туда.

― По Головину с ними, кстати, контактов не было?

― Только когда он был совсем молодой, то входил в шорт-лист топовых молодых игроков, не более.

― Есть люди в российском футболе, которым ты руку не пожмёшь?

― Да, не буду говорить кто, но это и игроки, и функционеры.

― Как стать хорошим агентом?

― Быть самим собой и не обещать клиентам золотых гор.