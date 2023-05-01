«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Хакими

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими, сообщает Football Insider.
По информации источника, «красные дьяволы» опередили «Челси» в борьбе за футболиста. Лондонскому клубу в ближайшее время необходимо серьёзно постараться, чтобы обеспечить соблюдение всех правил финансового фэйр-плей. Теперь «МЮ» считается главным фаворитом на подписание игрока.
Сообщается, что манкунианцы готовы заплатить за Хакими € 60 млн. Такая сумма должна полностью устроить боссов «ПСЖ». Парижский клуб неоднократно давал понять, что не против продать марокканского защитника в предстоящее трансферное окно.
В текущем сезоне на счету Хакими 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.
Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 70 млн.
- 1 мая 2023
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