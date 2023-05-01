Агент Головина: «Спартак» хотел купить у ЦСКА Сашу и Марио Фернандеса

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе «Спартака» к игрокам ЦСКА.

«Сколько максимально будет возможность играть в Европе, Саша будет играть там. Леонид Слуцкий нам в этом поможет. Пытался ли «Зенит» купить Головина? В переговоры мы точно с ними не вступали. Я знаю, что «Спартак» хотел Головина, когда он был в ЦСКА. Его и Марио Фернандеса», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин принял участие в 30 матчах «Монако», отметившись семью голами и отдав столько же голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

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