Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета — о попадании «Арсенала» в ЛЧ: мы хотим постоянно быть на вершине с лучшими

Артета — о попадании «Арсенала» в ЛЧ: мы хотим постоянно быть на вершине с лучшими
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал досрочное попадание своей команды в Лигу чемпионов за семь туров до окончания чемпионата Англии.

«Несмотря на поражение от «Сити» на прошлой неделе и дух, царивший вокруг этого, есть две вещи: первая — признать, что сотрудники и футболисты сделали многое для клуба, чтобы вернуть нас в Лигу чемпионов. Этого было непросто достичь. Некоторые люди в августе были настроены скептически по поводу возможного выхода «Арсенала» в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Мы хотим быть тем клубом, которым хотим — постоянно находиться на вершине с лучшими. Это то, что меня больше всего порадовало в последние несколько дней», – приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» не выступал в самом престижном европейском клубном турнире на протяжении семи лет. В последний раз «канониры» принимали участие в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017. Тогда команда вылетела в 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии» с общим счётом 2:10.

Материалы по теме
Артета — о чемпионской гонке в АПЛ: теперь не всё зависит от нас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023