Артета — о попадании «Арсенала» в ЛЧ: мы хотим постоянно быть на вершине с лучшими

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал досрочное попадание своей команды в Лигу чемпионов за семь туров до окончания чемпионата Англии.

«Несмотря на поражение от «Сити» на прошлой неделе и дух, царивший вокруг этого, есть две вещи: первая — признать, что сотрудники и футболисты сделали многое для клуба, чтобы вернуть нас в Лигу чемпионов. Этого было непросто достичь. Некоторые люди в августе были настроены скептически по поводу возможного выхода «Арсенала» в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Мы хотим быть тем клубом, которым хотим — постоянно находиться на вершине с лучшими. Это то, что меня больше всего порадовало в последние несколько дней», – приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» не выступал в самом престижном европейском клубном турнире на протяжении семи лет. В последний раз «канониры» принимали участие в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017. Тогда команда вылетела в 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии» с общим счётом 2:10.