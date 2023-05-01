«Бавария» ведёт переговоры с Коло Муани о возможном переходе — Плеттенберг

«Бавария» начала общение с форвардом «Айнтрахта» Рандалем Коло Муани о возможном переходе в мюнхенский клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, руководство баварцев связалось с игроком и его представителями для обсуждения возможного сотрудничества. Отмечается, что переговоров между клубами на данный момент не было.
Боссы «Айнтрахта» осведомлены о контактах между сторонами и не имеют ничего против них. Сообщается, что франкфуртский клуб будет готов расстаться со своим бомбардиром менее чем за € 100 млн, о которых говорилось ранее.
В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 40 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 12 результативными передачами.
Контракт игрока с франкфуртским клубом действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 65 млн.
Ранее сообщалось об интересе со стороны «Баварии» к нападающим «Тоттенхэма» и «Ромы» Гарри Кейну и Тэмми Абрахаму. Отмечалось, что именно они станут главными альтернативами для покупки при неудаче с переходом Коло Муани.
- 1 мая 2023
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