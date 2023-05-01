Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» обновил клубный рекорд по агентским выплатам по итогам прошлого сезона

«ПСЖ» обновил клубный рекорд по агентским выплатам по итогам прошлого сезона
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» по итогам прошлого сезона установил рекорд по объёму выплат посредникам. Клуб впервые превысил планку в € 30 млн, сообщает Get French Football News.

С 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года парижская команда потратила на услуги агентов и посредников около € 40 млн. Другие гранды французского футбола, такие как «Марсель», «Монако» и «Ренн», потратили в четыре раза меньше – € 10 млн, € 9,2 млн и € 9,2 млн соответственно.

Таким образом, «ПСЖ» обновил клубный рекорд по расходам на агентские услуги. В сезоне-2017/2018 подобных выплат было на сумму € 23,2 млн. В последующих сезонах показатель стабильно не превышал € 30 млн: € 25,8 млн, € 26,9 млн и € 28,45 млн.

За переходы футболистов в отчётном периоде «ПСЖ» заплатил € 181 млн другим клубам.

В прошлом сезоне команда под руководством Маурисио Почеттино выиграла чемпионат Франции. В Лиге чемпионов парижане на стадии 1/8 финала уступили мадридскому «Реалу», который впоследствии одержал победу в соревновании.

Материалы по теме
Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023