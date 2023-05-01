«ПСЖ» обновил клубный рекорд по агентским выплатам по итогам прошлого сезона

«ПСЖ» по итогам прошлого сезона установил рекорд по объёму выплат посредникам. Клуб впервые превысил планку в € 30 млн, сообщает Get French Football News.

С 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года парижская команда потратила на услуги агентов и посредников около € 40 млн. Другие гранды французского футбола, такие как «Марсель», «Монако» и «Ренн», потратили в четыре раза меньше – € 10 млн, € 9,2 млн и € 9,2 млн соответственно.

Таким образом, «ПСЖ» обновил клубный рекорд по расходам на агентские услуги. В сезоне-2017/2018 подобных выплат было на сумму € 23,2 млн. В последующих сезонах показатель стабильно не превышал € 30 млн: € 25,8 млн, € 26,9 млн и € 28,45 млн.

За переходы футболистов в отчётном периоде «ПСЖ» заплатил € 181 млн другим клубам.

В прошлом сезоне команда под руководством Маурисио Почеттино выиграла чемпионат Франции. В Лиге чемпионов парижане на стадии 1/8 финала уступили мадридскому «Реалу», который впоследствии одержал победу в соревновании.