На ретроматч «Победа» пришли 36 640 зрителей, это самый посещаемый матч в 2023 году

Ретроматч, посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве, посетили 36 640 болельщиков. Этот показатель превысил цифры матчей Российской Премьер-Лиги в 2023 году.

Напомним, организатором ретроматча стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо». В составе хозяев играют легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора», а гостей представляют ветераны «Спартака».

2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы – и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.