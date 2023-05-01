«Спартак» переиграл сталинградское «Динамо» в ретроматче

Ветераны московского «Спартака» переиграли символическую команду сталинградского «Динамо» в ретроматче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве со счётом 2:0. По голу во втором тайме забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.
Игра проходила в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года.
Матч проходил в ретростиле. Команды приехали на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой состоялась классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты вышли на газон в стилизованной форме. Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли звёздные ветераны красно-белых.
Организатором матча стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо».
2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы — и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.
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