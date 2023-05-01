«Вольфсбург» вырвал победу на 119-й минуте матча с «Арсеналом» и вышел в финал женской ЛЧ

Завершился ответный матч полуфинала женской Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» принимал «Вольфсбург». Гости победили со счётом 3:2 и вышли в финал турнира.

На 11-й минуте Стина Блакстениус вывела «Арсенал» вперёд. В концовке первого тайма Джилл Рорд сравняла счёт. На 58-й минуте «Вольфсбург» вышел вперёд после точного удара Александры Попп, а на 75-й минуте Дженнифер Битти восстановила равновесие. Матч перешёл в дополнительное время, так как первая встреча команд также завершилась со счётом 2:2. На 119-й минуте Паулине Бремер забила победный гол «Вольфсбурга».

«Арсенал» продал все билеты на матч и установил рекорд посещаемости матчей женской Лиги чемпионов в Англии.

В финале «Вольфсбург» встретится с «Барселоной».