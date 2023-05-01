Карпин — о пенальти: если вы думаете, что я учу подставляться, то нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал умение форварда команды Николая Комличенко зарабатывать 11-метровые удары.

«Комличенко зарабатывает пенальти круче Соболева? Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с VAR. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти. Многие 11-метровые были назначены после использования VAR. Меня это удивляет и не удивляет. Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их «телевизионными», VAR. Мы живём в такое время, когда такие пенальти ставят.

Он хитро играет на опережение? И слава богу. Подождите, вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу «молодец». Я буду его ругать? Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» с начала сезона в Российской Премьер-Лиге заработал 15 пенальти, установив новый рекорд чемпионата.