Карпин — о пенальти: если вы думаете, что я учу подставляться, то нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал умение форварда команды Николая Комличенко зарабатывать 11-метровые удары.
«Комличенко зарабатывает пенальти круче Соболева? Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с VAR. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти. Многие 11-метровые были назначены после использования VAR. Меня это удивляет и не удивляет. Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их «телевизионными», VAR. Мы живём в такое время, когда такие пенальти ставят.
Он хитро играет на опережение? И слава богу. Подождите, вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу «молодец». Я буду его ругать? Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
«Ростов» с начала сезона в Российской Премьер-Лиге заработал 15 пенальти, установив новый рекорд чемпионата.
- 1 мая 2023
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