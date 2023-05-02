Фрэнк Лэмпард заявил, что подход Романа Абрамовича стоил ему трофеев в «Челси»
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о частой смене тренеров в лондонском клубе.
Лэмпард призвал владельцев «Челси» положить конец клубной культуре найма и увольнения менеджеров, впервые продемонстрировав свою уверенность в том, что подход российского бизнесмена Романа Абрамовича стоил ему трофеев.
«Я всегда был частью команды, которая регулярно меняла тренеров. Оглядываясь назад, легко сказать, что, я добился большого успеха. Я выиграл три чемпионства. Но должен был выиграть пять или шесть.
Чувствую, что так могло быть, если бы у нас было больше постоянства, если бы мы могли двигаться в одном направлении. И я думаю, что так и следовало делать», — приводит слова Лэмпарда Evening Standard.
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