Тренировать Мудрика будет специалист, работавший с Кейном и Месси? Игроки с воодушевлением восприняли новость о возможном приходе Почеттино.

Нагельсман отказался от «Челси». Теперь у Боули остался лишь один вариант с топ-тренером

Инсайдер Фабрицио Романо поделился важной информацией для болельщиков «Челси». Он сообщил, что немецкий тренер Юлиан Нагельсман отказался возглавить лондонский клуб.

Как отмечает Романо, это решение немец принял самостоятельно, его можно считать окончательным. Нагельсман, ранее тренировавший «Баварию», больше не доступен для «Челси» после нескольких раундов переговоров. The Independent сообщил, что боссы лондонцев пообщались с экспертами по поводу возможного приглашения Нагельсмана и получили смешанные отзывы. Экс-тренера «Баварии» описали как «слишком похожего на Томаса Тухеля» в плане подхода к работе. Учитывая холодное отношение совладельца «Челси» Тодда Боули к экс-тренеру клуба, можно предположить, насколько эти слова повлияли на перспективу назначения Нагельсмана.

Руководство лондонцев хочет назначить специалиста, который будет заинтересован не только в работе во время матчей и на тренировках, но и в решении более масштабных задач. По сообщениям, требованиям «Челси» соответствуют Маурисио Почеттино (без клуба) и Венсан Компани («Бёрнли»). Отмечается, что, помимо соответствующего «Челси» тренерского таланта, они могут развивать молодых игроков и действовать в рамках чёткой тактической идеи.

Венсан Компани Фото: Stu Forster/Getty Images

Руководству «Челси» нравятся лидерские качества Компани, а также изменения в игре его «Бёрнли». Если раньше команда действовала в старомодной британской манере, то теперь демонстрирует вертикальный футбол и старается контролировать мяч. Единственное опасение – отсутствие опыта на топ-уровне. Здесь лондонцы видят параллели с экс-тренером Грэмом Поттером. Англичанин также показал себя с наилучшей стороны в «Брайтоне», но не смог раскрыться в «Челси».

Однако главным кандидатом на пост главного тренера «синих» остаётся Маурисио Почеттино. С аргентинским специалистом провели несколько раундов переговоров, после которых его шансы на работу в «Челси» повысились. Почеттино впечатлил Боули своим видением вектора развития клуба и проекта. Также лондонцы отмечают, что тренер смог добиться значимых успехов с «Тоттенхэмом» (борьба за золото АПЛ, финал Лиги чемпионов), располагая при этом молодой командой и не тратя значительных ресурсов. По сообщениям The Independent, Почеттино сможет приступить к работе только летом, но с ним уже обсуждаются будущие трансферы.

Ранее появлялась информация, что «Тоттенхэм» также рассматривает возможность вернуть экс-тренера. Однако в свете того, что Нагельсман отказал «Челси», клуб Боули, вероятно, сделает Почеттино целью номер один. The Telegraph сообщает, что игроки лондонского клуба с воодушевлением восприняли информацию о потенциальном назначении Маурисио. Футболисты «Челси» считают, что аргентинец обладает отличными тренерскими навыками, а также хорошо управляет составом и умеет найти подход к каждому.

Маурисио Почеттино Фото: Clive Rose/Getty Images

Ранее Почеттино не справился со звёздными футболистами «ПСЖ», и его уволили спустя 1,5 года работы из-за неудовлетворительных результатов. Сможет ли он совладать с «Челси», наполненным игроками на три состава?