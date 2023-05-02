Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: ветераны в Матче Победы показали, что в России был великолепный футбол

Орлов: ветераны в Матче Победы показали, что в России был великолепный футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился эмоциями после Матча победы в Волгограде.

«Прекрасный вечер! 36 тысяч на игре — это рекорд посещаемости в 2023-м. Ветераны показали, что в России был великолепный футбол. Культура паса, понимание игры. Сегодня я не получаю такого удовлетворения от РПЛ.

Куда всё подевалось? Вопрос на засыпку. Проблемы большие. Юноши, которые приходят из академий в команды мастеров, — слабые. Академии работают недостаточно хорошо», – приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, вчера ветераны московского «Спартака» переиграли символическую команду сталинградского «Динамо» в ретроматче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве со счётом 2:0. По голу во втором тайме забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Материалы по теме
Легенды «Спартака» выиграли ретроматч. Такой посещаемости позавидует любой клуб РПЛ!
Легенды «Спартака» выиграли ретроматч. Такой посещаемости позавидует любой клуб РПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023