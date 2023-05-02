Орлов: ветераны в Матче Победы показали, что в России был великолепный футбол

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился эмоциями после Матча победы в Волгограде.

«Прекрасный вечер! 36 тысяч на игре — это рекорд посещаемости в 2023-м. Ветераны показали, что в России был великолепный футбол. Культура паса, понимание игры. Сегодня я не получаю такого удовлетворения от РПЛ.

Куда всё подевалось? Вопрос на засыпку. Проблемы большие. Юноши, которые приходят из академий в команды мастеров, — слабые. Академии работают недостаточно хорошо», – приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, вчера ветераны московского «Спартака» переиграли символическую команду сталинградского «Динамо» в ретроматче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве со счётом 2:0. По голу во втором тайме забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.