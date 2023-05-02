Артета: игрокам нужно гораздо больше, чем просто физическая мощь

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о типаже игроков, которые интересны его команде.
«Нужно ли нам больше фактурных игроков? Отличный вопрос. Когда-то на поле одновременно играли Давид Сильва, Бернарду Силва, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг. Команда вместе с ними набрала 100 очков за сезон («Манчестер Сити» в сезоне-2017/2018. – Прим. «Чемпионата»). Хави, Иньеста, Месси, Педро – они выиграли шесть трофеев («Барселона» в 2009 году. – Прим. «Чемпионата»).
Все эти футболисты потрясающие. В нужный момент они делают шаг вперёд, создают правильную атмосферу.
А если к их способностям прибавить и мощь? Здорово! Но будут ли они так же хороши в плане техники, как и прежде? Будут ли они готовы обострять?
Я думаю, мы все ищем идеальный состав, и, надеюсь, сможем его отыскать», – приводит слова Артеты Evening Standard.
- 2 мая 2023
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