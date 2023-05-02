Романо: продление контракта Маркиньоса с «ПСЖ» — вопрос времени

«ПСЖ» продлит контракт со своим защитником и капитаном команды Маркиньосом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, данное решение клуба никогда не вызывало сомнений. Предположительно, новый контракт будет рассчитан до конца июня 2027 года. Официальное объявление о продолжении сотрудничества между «ПСЖ» и бразильцем считается вопросом времени.
Сообщается, что бразильский центральный защитник никогда не хотел покидать Париж.
В текущем сезоне на счету 28-летнего футболиста 40 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.
Действующее соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.
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