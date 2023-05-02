«Манчестер Сити» готов рассмотреть предложения по Бернарду Силву

«Манчестер Сити» готов рассмотреть предложения о покупке Бернарду Силву от других клубов. В услугах игрока заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона», сообщает 90min.

По информации источника, «Сити» готов продать португальца примерно за € 85 млн. Боссы клуба не станут мешать уходу португальца в летнее трансферное окно, если футболист попросит продать его в другой клуб.

Сообщается, что в приобретении игрока заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона». 28-летний вингер предпочитает поработать под руководством Хави. В то же время, «ПСЖ» – большие поклонники Бернарду и готовы сражаться за него до конца.

Прошлым летом Силва хотел покинуть «Сити» и перейти в «Барселону», но клуб не дал ему разрешение на это. Каталонцы также делали запрос по игроку в январе, но «Сити» снова настоял на том, что португалец останется в их команде по крайней мере до лета.

В текущем сезоне на счету Силвы 47 матчей за горожан во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Контракт игрока с манчестерским клубом действует до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 80 млн.