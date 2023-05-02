Источник: мошенники выманивают у молодых игроков деньги, приглашая на просмотр в «Динамо»

В российском футболе появилась новая мошенническая схема, по которой у молодых футболистов выманивают деньги, информирует телеграм-канал «Мутко против».
Афера состоит в следующем: игрокам в возрасте 18–22 года, которые выступают в ЛФЛ и других любительских турнирах, приходит приглашение на стажировку в дубле московского «Динамо». Сообщение приходит якобы от начальника команды Виталия Кукляева и тренера Виталия Гришина. Далее молодых футболистов просят прислать свою видеонарезку, рассказывают о стажировке и расспрашивают об опыте и спортивном разряде.
После этого под каким-либо предлогом у игроков выманивают деньги. Один из вариантов аферы — им предлагают сделать нужный для стажировки в «Динамо» разряд через собственные связи в Министерстве спорта. После перевода денег, разумеется, ненастоящие Гришин и Кукляев пропадают с радаров и никакой стажировки молодые футболисты не получают.
- 2 мая 2023
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