«Ужасная новость». Геркус — о смерти журналиста Малосолова

Бывший президент московских «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на новость о кончине известного спортивного журналиста Андрея Малосолова.
«Вчера умер мой добрый товарищ Андрей Малосолов. 50 лет. Ужасная новость. Я запомнил Андрея беззаветно любящим наш футбол, нашу сборную и свой родной клуб, искренним и деятельным патриотом нашей страны, верующим христианином. Он объездил всю Россию, в особенности её центральную часть, и писал об этом совершенно замечательные путевые заметки — «путешествия Малосолова» в социальных сетях. Очень познавательный и наполненный искренней любовью к нашей земле путеводитель. Во многие города я ездил буквально вслед за его рассказами. В последние месяцы Андрей очень много делал для помощи нашим ребятам на передовой. Вечный покой даруй ему, Господи, да светит ему вечный свет. Покойся с миром», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 2 мая 2023
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