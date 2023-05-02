Радченко: с «Зенитом» Кузяев добился всего. Переход в «Фатих» — новый вызов для Далера

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе Далера Кузяева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Если предложение от «Фатиха» действительно есть, то, я думаю, оно будет интересно Кузяеву. С «Зенитом» Далер добился всего, чего мог. Переход в новый чемпионат – хороший шанс, которым надо пользоваться, потому что карьера футболиста очень скоротечна. Получить новый вызов – всегда хорошо для любого футболиста.

Для «Зенита» уход Кузяева, безусловно, станет потерей – он один из ключевых игроков. Но для продолжения карьеры самого игрока переезд в Турцию – очень неплохой вариант.

Кузяев и Оздоев в одном клубе? Это плюс для Далера. Оздоев поможет соотечественнику адаптироваться к новой команде и к турецкому футболу в принципе», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.