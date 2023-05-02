Игонин: возможный переход Кузяева в «Фатих» — хороший вариант в нынешних обстоятельствах

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе Далера Кузяева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«В потенциальном переходе Кузяева в «Фатих» самым важным будет его собственное желание. Но не стоит забывать, что в трансфере принимает участие не только игрок – все стороны должны быть заинтересованы. Но если есть предметный интерес со стороны турецкого клуба и желание самого Далера, то почему нет? Всегда лучше сделать, чем потом жалеть, не попробовав.

В нынешних обстоятельствах чемпионат Турции – хороший вариант продолжения карьеры для российского игрока. Сейчас в других странах очень мало клубов, готовых пригласить к себе футболиста из России. Поэтому если к Кузяеву действительно есть конкретный интерес – это хорошо», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.